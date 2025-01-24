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37-летний рабочий погиб в Ростовской области на территории горнодобывающего карьера

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Обстоятельства смертельного травмирования 37-летнего рабочего в Новошахтинске устанавливают следователи и прокуратура.

Новости Ростовской области

23 января в Новошахтинске на территории горнодобывающего карьера при маневре самосвала марки «БЕЛАЗ» телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получил 37-летний рабочий. 

«По данному факту следственными органами Новошахтинска организована доследственная проверка. Следователем проведен осмотр места происшествия, изъята  необходимая  документация предприятия, осмотрен карьерный самосвал, назначено проведение экспертиз», — сообщает пресс-служба донского Следкома.

По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.

Прокуратурой Ростовской области организована проверка соблюдения законодательства в сфере охраны труда на горнодобывающем карьере. Также надзорное ведомство контролирует ход доследственной проверки.

Фото прокуратуры Ростовской области

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Таганрогская правда
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