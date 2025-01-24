37-летний рабочий погиб в Ростовской области на территории горнодобывающего карьера

Обстоятельства смертельного травмирования 37-летнего рабочего в Новошахтинске устанавливают следователи и прокуратура.
23 января в Новошахтинске на территории горнодобывающего карьера при маневре самосвала марки «БЕЛАЗ» телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получил 37-летний рабочий.
«По данному факту следственными органами Новошахтинска организована доследственная проверка. Следователем проведен осмотр места происшествия, изъята необходимая документация предприятия, осмотрен карьерный самосвал, назначено проведение экспертиз», — сообщает пресс-служба донского Следкома.
По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.
Прокуратурой Ростовской области организована проверка соблюдения законодательства в сфере охраны труда на горнодобывающем карьере. Также надзорное ведомство контролирует ход доследственной проверки.
Фото прокуратуры Ростовской области