На Ростовскую область надвигаются ливни с грозой и градом

Штормовое предупреждение на три дня объявило ГУ МЧС России по Ростовской области. Резкое ухудшение погодных условий прогнозируется с 16 часов 8 октября.

«По данным Ростгидромета, с 16 часов и до конца суток 8 октября, 9 и 10 октября в отдельных районах Ростовской области ожидается неблагоприятная погода. Возможны проливные дожди, грозы, град и порывистый ветер, скорость которого может достигать 20 метров в секунду», — говорится в предупреждении.

Жителям Дона рекомендуют быть внимательными и осторожными, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.

Фото Сергея Плишенко