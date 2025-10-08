Главная » #Погода

На Ростовскую область надвигаются ливни с грозой и градом

На чтение 1 мин Просмотров 17 Опубликовано

Штормовое предупреждение на три дня объявило ГУ МЧС России по Ростовской области. Резкое ухудшение погодных условий прогнозируется с 16 часов 8 октября.

#Погода

«По данным Ростгидромета, с 16 часов и до конца суток 8 октября, 9 и 10 октября в отдельных районах Ростовской области ожидается неблагоприятная погода. Возможны проливные дожди, грозы, град и порывистый ветер, скорость которого может достигать 20 метров в секунду», — говорится в предупреждении.

Жителям Дона рекомендуют быть внимательными и осторожными,  избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.

Фото Сергея Плишенко

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

МЧС Ростовская область ухудшение погоды штормовое предупреждение
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru