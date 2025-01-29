На полигоне Семикаракорска песок из Анапы, содержащий мазут, накрыли гидроизоляцией

Компания «Южный город», работающая на семикаракорском полигоне, прорабатывает различные способы экологически безопасного обезвреживания отходов.

Ситуация по загрязненному мазутом песку, завезенному из Анапы на полигон Семикаракорска, по поручению главы Ростовской области Юрия Слюсаря остается на особом контроле донских властей.

Напомним, 27 января на оперативном совещании Юрий Слюсарь поручил накрыть завезенный ранее песок гидроизоляционным материалом. Это необходимо для того, чтобы песок не был подвержен ветрам и осадками. Также в течение двух недель «Южному городу» надо подготовить предложения по экологичной и безопасной для людей и окружающей среды утилизации отходов.

«В данный момент на заранее подготовленной площадке полигона в Семикаракорске складировано 1800 тонн отходов песка с низким содержанием мазута. Площадка имеет твердое водонепроницаемое покрытие — железобетон с подстилающей поверхностью из геомембранны. Сверху песок накрыт плотным гидроизоляционным материалом (геомембраны марки Geoflax), имеющим сертификат соответствия. Это защитит отходы от попадания влаги и воздействия ветра»,- отметила эколог компании «Южный город» Татьяна Грязнова.

Кроме этого, на указанной площадке оборудована система приема ливневых стоков, таким образом они не смогут попасть в ближайший водоем. Площадка, как и сам полигон отходов, находятся за пределами жилой зоны на огороженной территории.

По поручению главы региона, с 29 января въезд фур с загрязненным мазутом песком на полигон запрещен. Круглосуточно здесь дежурят полиция и общественники из числа местных жителей.

«Прокуратура Ростовской области совместно с федеральными надзорными органами проводит проверку соответствия предприятия действующему природоохранному законодательству. На особый контроль ситуацию с песком из Краснодарского края взяло донское Минприроды», — подчеркнула замминистра природных ресурсов и экологии Дона Алла Кушнарева.

Отметим, что 26 января, руководитель региона побывал в Семикаракорске. Юрий Слюсарь заехал на частный полигон «Южного города», пообщался с местными жителями и дал поручение закрыть въезд для фур с загрязненным песком.

«Песок, который успели завезти до принятия мной запрета, будет переработан. Это всего чуть более 3% от общего объёма, который к нам планировали привезти по заключенному договору», — написал глава Дона в своем Telegram-канале.

Фото: donland.ru