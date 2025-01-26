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Донской компании запретили завозить на полигон загрязненный мазутом песок

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Загрязненный мазутом песок с побережья Черного моря не будут утилизировать в Семикаракорском районе. Об этом заявил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, который побывал 26 января на частном полигоне компании «Южный город».

#Экология

По словам главы донского региона, компания заключила контракт с краснодарским МЧС и уже успела завезти часть загрязненного мазутом песка с Кубани.

«Сейчас въезд на полигон для фур с песком закрыт. И будет впредь закрыт. Дал поручение организовать дежурство полиции. Жители со своей стороны также организуют общественный контроль», — написал Юрий Слюсарь в своем telegram -канале.

По его словам, сейчас на полигоне в постоянном режиме  работают представители природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора и регионального Минприроды. Они также проведут проверку этой площадки на соответствие требованиям хранения ТКО, поскольку поступает много жалоб от местных жителей.

«Что будем делать с уже завезенным песком, решим. Необходимые оперативные меры, чтобы не допустить загрязнения окружающей среды, уже принимаются. Наша общая задача — оказать посильную помощь Кубани и Крыму, но при этом не допустить, чтобы эта экологическая катастрофа приобрела новые масштабы. С нами решение о завозе загрязненного песка на заведомо неподготовленную площадку не согласовывалось. Такое отношение к Ростовской области и жителям Дона недопустимо! И мы его будем менять», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области собирают команду волонтеров для ликвидации ЧС в Краснодарском крае.

Фото скрин видео telegram –канала Юрия Слюсаря

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Таганрогская правда
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