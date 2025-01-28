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На М-4 «Дон» в Ростовской области аварийные комиссары спасли козлёнка

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Испуганное животное бегало по высокоскоростной трассе, аварийному комиссару с трудом удалось его поймать.

Новости Ростовской области

Историей со счастливым концом на своих информационных ресурсах поделилось ООО «Объединенные системы сбора платы»:

«Недавно мы рассказывали о беленьком козлёнке Вячеславе, найденном на М-4 «Дон». А на днях, на 1041 км трассы в Аксайском районе Ростовской области, был обнаружен уже серенький козлик. Бегал по дороге, аварийному комиссару с трудом удалось его поймать».

Козлика отвезли на пункт взимания платы, расположенный на 1045 км М-4. Сотрудники ОССП сами отправились на ферму, которая находилась неподалеку. Там сравнили породу и возраст животного с другими обитателями фермы, поговорили с хозяином. Он, к счастью, быстро признал своего питомца.

«Так малыш вернулся в свой дом. А мы хотим обратиться к водителям: если вы видите на дороге животное, сразу звоните нам по номеру *2323 или сообщайте сотрудникам на ближайший пункт взимания платы. Наши коллеги трепетно относятся к «потеряшкам», никогда не бросают их в беде, многих животных уже забрали к себе домой и заботятся о них!», — пояснили в компании.

Ранее мы рассказывали, что на Дону сотрудники МЧС спасли очередную собаку из колодца.

Фото и видео: ОССП

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Таганрогская правда
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