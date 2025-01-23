На Дону сотрудники МЧС спасли очередную собаку из колодца

Спасателей вызвали местные жители.

В Ростовской области спасатели снова пришли на помощь населению в извлечении собаки из технического колодца, сообщили в ДПЧС региона.

На пульт оператора 112 поступило сообщение от местных жителей о том, что в селе Самарское Азовского района в технологический колодец попала собака. Глубина колодца более двух метров, самостоятельно животное выбраться не может.

На место прибыли спасатели Самарского поисково-спасательного отряда, которые при помощи лестницы-трёхколенки и вспомогательной оснастки достали собаку, сообщили в ведомстве. Животное в порядке.

Фото: ДПЧС по РО