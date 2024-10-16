В Ростовской области вынесен приговор жителю Кашарского района, который задушил своего приятеля, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Преступление было совершено в феврале нынешнего года. Следствием и судом установлено, что фигурант выпивал вместе со своим 41-летним знакомым в домовладении, расположенном в селе Каменка. Затем между ними возникла ссора, во время которой подсудимый повалил мужчину на пол и задушил.

Спустя некоторое время преступник был задержан и помещен под стражу. Суд признал его виновным в убийстве и приговорил к восьми годам и трем месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мы рассказали, что житель Таганрога получил 13 лет колонии за жестокое убийство.

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