Житель Таганрога получил 13 лет колонии за жестокое убийство

В Таганроге городской суд вынес приговор 61-летнему мужчине, который признан виновным в убийстве и приговорен к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Преступление было совершено в мае нынешнего года. В одном из домов, расположенных в 10-м переулке фигурант поссорился со своим 66-летним знакомым. В ходе конфликта злоумышленник нанес ему удары руками и ногами по голове, а также удар ножом в область шеи. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

В дальнейшем мужчина расчленил тело и попытался его спрятать, но был задержан. Суд приговорил фигуранта к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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Фото «Таганрогской правды»