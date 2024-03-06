На Дону открыли завод по производству современной морозильной техники

Ежегодно на новом заводе «Крафт Технолоджи» в Донецке будет выпускаться до 100 тысяч единиц морозильной техники, которую ранее производили за пределами региона.

Старт работе нового предприятия дал сегодня, 6 марта, губернатор Ростовской области Василий Голубев, сообщает donland.ru.

Проект реализован в рамках соглашения, которое было подписано на Международной промышленной выставке «Иннопром-2022». В создание предприятия инвестировано около 1 млрд рублей, создано 150 рабочих мест.

Губернатор особо отметил важность возрождения промышленных компетенций в бывшем шахтерском городе.

У нас все получилось. Около 1 миллиарда вложений, сотня новых рабочих мест, а главное — перспектива. Здесь есть планы развивать производство, выпускать новую продукцию, которая точно будет востребована на территории Дона и других регионов страны, — отметил Василий Голубев.

Как сообщил гендиректор компании «Крафт Технолоджи» Юрий Лебединский, сделан только первый шаг в производстве бытовой техники, у компании есть планы по дальнейшему развитию.

Импортозамещающее производство бытовой техники стало четвертым промышленным проектом, реализованным в этом году в Ростовской области.

Напомним, в феврале начал работу завод комплектующих для сельхозмашин и коммунальной техники в Таганроге, а также завод по производству автоматических и механических трансмиссий, мостов и редукторов в Ростове. Вчера, 5 марта, в донской столице открылся новый тракторный завод «Ростсельмаш».

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