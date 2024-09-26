На Дону не будут вводить масочный режим из-за COVID-19 ХЕС

В Ростовской области масочный режим вводить не будут. О том, что таких мер пока не требуется, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Напомним, что вчера стало известно, что в донском регионе выявлен случай заболевания новым видом коронавируса ХЕС. Второй пациент зарегистрирован в Уфе. Кроме того, в Ростовской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом — с 16 по 22 сентября было зафиксировано 1075 заболевших.

«Вариант COVID-19 ХЕС относится к разновидностям подвариантов Омикрона, который давно циркулирует на территории Ростовской области. В связи с чем, введение дополнительных ограничительных мероприятий, в том числе масочного режима не требуется», — объяснили в Роспотребнадзоре.

И отметили, что сейчас в регионе отмечается прогнозируемый незначительный рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19.

Фото «Таганрогской правды»