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В Ростовской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом

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На 38-й неделе, с 16 по 22 сентября, в регионе зафиксировано 1075 заболевших коронавирусом. 18 человек госпитализировано, выздоровели 882, летальных случаев нет. Такие цифры приводит портал «Объясняем.рф».

#Здоровье

На прошлой неделе, с 9 по 15 сентября, в Ростовской области был зарегистрирован 881 случай COVID-19. А еще неделей раньше — 610.

Рост заболеваемости специалисты по-прежнему связывают с сезонной миграцией населения. Сентябрь традиционно у многих — период отпусков.

«Увеличение заболеваемости новой короонавирусной инфекцией в сравнении с предыдущей неделей составило 11,4% и отмечено в 65 субъектах России», — уточняет «Объясняем.рф».

На 38-й неделе в Ростовской области фиксируется самый высокий в ЮФО уровень заболеваемости коронавирусом. Следом идет Краснодарский край — 841 заболевший, двое умерших и Волгоградская область, где ковид подтвержден у 542 человек.

Отметим, что резкий рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Азове. Заболевание диагностируется как у взрослых, так и у детей. В связи с этим в медучреждениях города введен масочный режим, а в центральной городской больнице ввели и ограничения на посещение пациентов стационара. Об этом администрация Азова сообщила на своих информационных ресурсах.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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