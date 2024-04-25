На Дону 359 ветеранов получили по 10 тысяч рублей ко Дню Победы

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, проживающие в Ростовской области, получили единовременные выплаты ко Дню Победы. Праздничные надбавки в 10 тысяч рублей перечислены 359 дончанам, сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

Такие выплаты отделение СФР по Ростовской области назначило в автоматическом режиме. Средства перечисляются вместе с другими выплатами: двумя пенсиями, ежемесячной денежной выплатой и дополнительным материальным обеспечением.

Праздничная выплата ко Дню Победы полагается инвалидам Великой Отечественной войны и тем, кто непосредственно участвовал в событиях военных лет, включая военнослужащих, партизан, подпольщиков, разведчиков и контрразведчиков, защитников Ленинграда, напомнили в Соцфонде.

Ранее мы сообщали, что Ссотрудники ОСФР по Ростовской области оказывают помощь в оформлении выплат участникам СВО.

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