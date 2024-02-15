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Сотрудники ОСФР по Ростовской области оказывают помощь в оформлении выплат участникам СВО

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Участники СВО, а также их семьи, имеют право на ряд выплат по линии Социального фонда России. При оформлении мер соцподдержки сотрудниками ОСФР по Ростовской области им оказывается необходимая помощь.

Новости Ростовской области

В июле 2023 года между ОСФР по Ростовской области и региональным отделением Фонда «Защитники Отечества» было подписано соглашение о взаимодействии. В рамках сотрудничества специалисты регионального Отделения консультируют граждан о полагающихся им выплатах и льготах, помогают оформить удостоверения ветеранов боевых действий.

Такой формат совместной работы позволяет ускорить процесс оформления госуслуг мобилизованным, добровольцам и их семьям. Участники специальной военной операции имеют право на пенсионное и социальное обеспечение, а также, при необходимости, на получение технических средств реабилитации, — рассказала заместитель управляющего ОСФР по Ростовской области Светлана Жинкина.

Особе внимание ОСФР уделяет семьям бойцов. Они имеют право на ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву, в том числе по мобилизации. Пособие назначается со дня рождения ребенка до достижения им возраста 3 лет, но не ранее дня начала отцом ребенка военной службы по призыву. Размер выплаты в 2024 году равен 16 698 рублям.

Если в семье планируется пополнение, беременной жене военнослужащего, призванного на срочную службу, полагается единовременное пособие в размере 38 963 рубля. Семьи участников СВО также могут подать заявление на единое пособие. При этом доходы мобилизованного супруга при назначении выплаты учитываться не будут.

Отделение Социального фонда России по Ростовской области, фото из архива (ВК «Защитники Отечества. Ростовская область)

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#Ростовская область #СВО #соцвыплаты #соцподдержка
Таганрогская правда
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