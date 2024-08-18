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На донской трассе 18-летняя девушка на автомобиле слетела в кювет

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Утром 18 августа в Ростовской области легковой автомобиль, которым управляла 18-летняя девушка, слетел с дороги и перевернулся, пострадали двое подростков. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Новости Ростовской области

Авария случилась в 07.29 на 1 км автодороги Морозовск –Цимлянск — Волгодонск в Морозовском районе. По предварительной информации, 18-летняя девушка на автомобиле «Hyundai Accent» нарушила правила расположения на проезжей части дороги и съехала на обочину. После чего машина слетела в кювет и перевернулась.

В результате ДТП получили травмы две пассажирки – девочки 12 и 15 лет, которые были доставлены в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что ночью в Таганроге разбились водитель мотоцикла и его пассажир.

Фото Госавтоинспекции РО

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Таганрогская правда
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