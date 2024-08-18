Ночью 18 августа в Таганроге водитель мотоцикла врезался в грузовой автомобиль, пострадали два человека, сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Авария случилась в два часа ночи в переулке 7-м Новом в районе дома № 67. По предварительной информации, 34-летний водитель мотоцикла «Honda СВ400» на регулируемом перекрёстке проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в автомобиль «МАН», за рулем которого находился 34-летнйи мужчина.

«В результате ДТП водитель мотоцикла и его 33-летний пассажир получили травмы. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Госавтоинспекция Таганрога призывает водителей транспортных средств соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.

Ранее мы рассказали, что на Дону в страшной аварии на трассе погибли два человека.

Фото Госавтоиспекции РО