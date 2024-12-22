В Таганроге запускают пилотный проект – в жилых многоквартирных домах хотят установить умные домофоны, которые будут предупреждать жильцов о возможных атаках беспилотников и открывать двери в убежища. Об этом стало известно во время брифинга, который провели 21 декабря заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин и глава города Светлана Камбулова.

Одним из вопросов, которые обсуждались на брифинге, стала безопасность таганрожцев. По словам Светланы Камбуловой, уже проведена работа с управляющими компаниями, обследованы все подвальные помещения, 387 из которых могут быть использованы для укрытия горожан. Сейчас в них создаются соответствующие условия. Кроме того, запущен пилотный проект.

«С одной из управляющих компаний мы на доме установили «умный» домофон. Он сможет распознавать жильцов по лицу, поэтому не нужно искать ключи. Домофон будет впускать жильцов и автоматически открывать двери в укрытие. Это решит существующую на сегодня проблему, когда на укрытии есть табличка с номером телефона и фамилией того, кто отвечает за открытие двери. Но в момент тревоги она остается запертой», — рассказала глава города.

По ее словам, планируется, что пилотный проект будет напрямую интегрирован в систему 112. И в случае угрозы атаки БПЛА звонки будут напрямую поступать не только на телефон, но и домофон будет автоматически предупреждать о ней, передавая сигнал в квартиру. Подробнее об этом проекте Светлана Камбулова пообещала рассказать в ближайшие дни. Она также напомнила, что в декабре таганрожцы получили квитанции за услуги ЖКХ с QR-кодом, по которому можно перейти и увидеть перечень ближайших укрытий. Также ведется работа с операторами мобильной связи об информировании в случае опасности горожан.

«Повторюсь, что когда нет прямой угрозы для населения, когда наши специалисты ПВО все обезвреживают заблаговременно — за границами Таганрога, сирены в городе не включаются. В случае прямой угрозы мы обязательно включаем звуковой сигнал, а информация об этом появляется на всех страничках администрации в соцсетях», — подчеркнула глава города.

Ранее мы рассказали, что ночью 22 декабря силы ПВО отразили комбинированную атаку на Ростовскую область.

Фото donland.ru