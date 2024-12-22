Работу общественного транспорта в Таганроге обсудили на брифинге

21 декабря в Таганроге побывал первый заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин. Вместе с главой города Светланой Камбуловой он принял участие в брифинге, во время которого были подведены итоги уходящего года и прозвучали ответы на вопросы журналистов. В том числе – о работе городского общественного транспорта.

Во время брифинга обсуждались темы безопасности, выполнения мероприятий дорожной карты комплексного развития Таганрога, социальной и туристической отраслей. А также проблемы, связанные с работой жилищно-коммунального хозяйства и транспорта.

В частности Светлана Камбулова рассказала, какие меры принимаются уже сейчас для улучшения работы общественного транспорта в Таганроге. Она отметила, что основные проблемы связаны с невыполнением условий контракта перевозчиками.

«Мы ужесточили претензионную работу с нашими перевозчиками, ежедневно выходим на линию и проводим проверки работы общественного транспорта, выписываем штрафы. И сегодня ведем переговоры с перевозчиками, говорю откровенно, не таганрогскими, о том, чтобы они в случае расторжения контрактов, приняли участие в организации перевозок на территории нашего города», — рассказала глава города.

По ее словам, местные транспортные компании в свою очередь ищут варианты самостоятельно решить свои проблемы. В том числе путем заключения дополнительных контрактов с организациями, которые предоставляют технику в лизинг.

«До конца года у местных транспортных компаний есть возможность устранить имеющиеся замечания и исправить претензию, которую мы направили. Надеюсь, что в январе ситуация кардинально изменится. Хочу обещать это таганрожцам. Вопрос находится на ежедневном контроле», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Ранее мы рассказали, что транспортные компании Таганрога начали получать уведомления о расторжении контрактов.

Фото tagancity.ru