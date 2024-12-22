В ночь на 22 декабря в Ростовской области силы ПВО отражали воздушную атаку врага. В том числе возле Таганрога. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

По его словам атака была комбинированной.

«Всего было сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 8 БПЛА в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска. Одну ракету уничтожили возле города Миллерово», — написал глава региона.

Он уточнил, что по предварительным данным, пострадавших из-за падения обломков нет. Информация о последствиях на земле уточняется.

Ранее мы рассказали, что 18 декабря с территории Украины был нанесен ракетный удар по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области.

Фото Сергея Плишенко (из архива)