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Ночью силы ПВО отразили комбинированную атаку на Ростовскую область

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В ночь на 22 декабря в Ростовской области силы ПВО отражали воздушную атаку врага. В том числе возле Таганрога. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

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По его словам атака была комбинированной.

«Всего было сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 8 БПЛА в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска. Одну ракету уничтожили возле города Миллерово», — написал глава региона.

Он уточнил, что по предварительным данным, пострадавших из-за падения обломков нет. Информация о последствиях на земле уточняется.

Ранее мы рассказали, что 18 декабря с территории Украины был нанесен ракетный удар по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области.

Фото Сергея Плишенко (из архива)

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Таганрогская правда
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