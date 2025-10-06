Музей таганрогской школы № 39 стал лучшим в Ростовской области

Историко-краеведческий музей «Доблесть поколений» школы № 39 Таганрога одержал победу на региональном этапе Всероссийского конкурса музеев образовательных учреждений.

Конкурс, организованный в честь Года защитника Отечества, собрал 136 команд из 32 муниципальных образований региона.

Команда музея школы № 39 под руководством педагога Елены Бунтовой представила на суд жюри масштабный проект в номинации «Экспозиция музея образовательной организации, посвященная специальной военной операции». Ребята и педагоги провели значительную работу: они не только собрали уникальные экспонаты и документы, но и разработали виртуальную экскурсию под названием «С доблестью предков, по зову Отчизны». Эта экскурсия знакомит посетителей с экспозицией, посвященной современным героям.

По итогам конкурса команда школы № 39 заняла первое место в своей номинации.

«Поздравляем педагогический коллектив, учащихся и родителей школы № 39 с заслуженной победой! Ваш труд, преданность истории и патриотизм служат вдохновляющим примером для всех», — отмечается в сообщении управления образования Таганрога.

Фото: tagobr.ru