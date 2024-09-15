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Круизный теплоход «Кронштадт» не смог пришвартоваться в Таганроге

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В связи с погодными условиями теплоход «Кронштадт» компании «Водоходъ» пришвартовался в Ростове.

Новости Таганрога

15 сентября плавучий причал таганрогского Морского порта должен был принять пятое в этом году круизное судно. Но в связи с погодными условиями, сильным ветром и отгоном воды, теплоход «Кронштадт» компании «Водоходъ» пришвартовался в Ростове.

«Несмотря на это туристы воспользовались организованными трансферами и прибыли в наш южный город. Солнечная погода в Таганроге располагает к неторопливым прогулкам по исторической части и посещению достопримечательностей по туристическим маршрутам, которые всегда ждут гостей», — рассказал в своем телеграм-канале глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Напомним, в 2024 году плавучий причал таганрогского порта встречал круизные лайнеры «Волга Стар», «Константин Федин» компании «Волга Стар», «Сергей Кучкин», «Александр Радищев» компании «Водоходъ».

Строительство плавучего причала для приема круизных лайнеров в порту Таганрога было завершено весной 2023 года по поручению Председателя Совфеда РФ Валентины Матвиенко. Причал выполнен из композитных материалов и состоит из восьми соединенных между собой секций по 12 метров. Его общая длина составляет 96 метров, ширина — 16 метров, высота — 2 метра.

Фото: ТГ-канал Андрея Фатеева

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Таганрогская правда
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