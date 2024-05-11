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Утром в Таганрог прибыл первый в нынешнем сезоне теплоход «Волга Стар»

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Сегодня утром, 11 мая, к плавучему причалу Таганрога пришвартовался теплоход «Волга Стар». Это первое судно, которое прибыло в нынешнем навигационном сезоне в наш город.

Новости Таганрога

Как сообщил в своем телеграм-канале глава городской администрации Андрей Фатеев, стоянка судна продлится до 20.00. Это время туристы смогут познакомиться с нашим городом и посетить две автобусно-пешеходные обзорные экскурсии, подготовленные туркомпанией «Anyticket». Одна из них — «Таганрог – неразгаданный город России». В числе прочего она предполагает знакомство с экспозициями музея «Градостроительство и быт г. Таганрога». Во время второй – «Таганрога я не миную» туристы побывают в  Литературном музее А.П. Чехова и музее «Домик Чехова».

Напомню, что морское пассажирское сообщение было восстановлено в Таганроге в прошлом году по поручению Председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентины Матвиенко. Это открывает новые возможности для города в плане развития его туристического потенциала, — отметил Андрей Фатеев.

Напомним, что в прошлом году в морской порт Таганрога зашли 3 пассажирских теплохода, в этом их станет больше.

Фото и видео t.me/Fateev

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морской транспорт новости Таганрог туризм
Таганрогская правда
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