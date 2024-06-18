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18 июня в порту Таганрога пришвартовался теплоход «Константин Федин»

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Это уже второй заход круизного лайнера в Таганрог в нынешнем году. Напомним, 11 мая к плавучему причалу порта пришвартовался теплоход «Волга Стар».

Новости Таганрога

Сегодня стоянка судна в порту продлится до 19.00 часов.

Напомню, что именно «Константин Федин» открыл в прошлом году круизное сообщение в Таганроге. Экскурсии и новые впечатления ждут гостей нашего уютного города, — написал в своем телеграм-канале глава городской администрации Андрей Фатеев.

Насыщенное путешествие по Таганрогу для прибывших на лайнере туристов организовала судоходная компания «ВодоходЪ». Экскурсионное сопровождение осуществляется группой компаний «Anyticket». Гостям города предложены автобусно-пешеходные обзорные экскурсии «Таганрога я не миную» и «Стартап Петра I», а также иммерсивная программа по Богудонии.

Круизный пароход прибыл в Таганрог из Ростова и уже завтра отправится обратно. Стоимость трехдневного путешествия составляет от 21 150 рублей с человека.

В 2023 году в Таганрог зашли три круизных теплохода, на борту которых находилось 382 человека. В нынешнем заходов лайнеров и туристов будет больше.

Фото: телеграм-канал Андрея Фатеева

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Таганрогская правда
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