Утром 21 августа в Таганрог прибыло круизное судно «Александр Радищев» из Нижнего Новгорода. Это уже четвертый пассажирский теплоход, который в этом году пришвартовался к плавучему причалу Таганрогского морвокзала.

Как сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев, для гостей нашего города туристические компании расширили экскурсионную программу. Теперь это не только обзорные экскурсии по местам, связанным с именем императора Петра I и знакомство с богатым чеховским наследием, но и посещение Народного военно-исторического музея Великой Отечественной войны «Самбекские высоты».

«По отзывам туристов видно, что растет интерес к Таганрогу, его прошлому и настоящему. А мы, как радушные хозяева, готовы делиться с гостями самым лучшим и дарить им приятные воспоминания о граде Петра!», — написал в своем телеграм-канале Андрей Фатеев.

Ранее мы рассказали, что 5 августа в Таганрог прибыл круизный теплоход «Сергей Кучкин».

Фото t.me/Fateev