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21 августа круизное судно «Александр Радищев» пришвартовалось в Таганроге

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Утром 21 августа в Таганрог прибыло круизное судно «Александр Радищев» из Нижнего Новгорода. Это уже четвертый пассажирский теплоход, который в этом году пришвартовался к плавучему причалу Таганрогского морвокзала.

Новости Таганрога

Как сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев, для гостей нашего города туристические компании расширили экскурсионную программу. Теперь это не только обзорные экскурсии по местам, связанным с именем императора Петра I и знакомство с богатым чеховским наследием, но и посещение Народного военно-исторического музея Великой Отечественной войны «Самбекские высоты».

«По отзывам туристов видно, что растет интерес к Таганрогу, его прошлому и настоящему. А мы, как радушные хозяева, готовы делиться с гостями самым лучшим и дарить им приятные воспоминания о граде Петра!», — написал в своем телеграм-канале Андрей Фатеев.

Ранее мы рассказали, что 5 августа в Таганрог прибыл круизный теплоход «Сергей Кучкин».

Фото t.me/Fateev

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Таганрогская правда
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