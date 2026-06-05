Власти Ростовской области профинансируют создание кемпингов и гостиниц для автотуристов

Власти Ростовской области направят 171,2 миллиона рублей на развитие туристической инфраструктуры в 2026 году в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Из этой суммы 62,4 миллиона рублей пойдут на создание некапитальных объектов вдоль трассы М-4 «Дон», чтобы привлечь автотуристов и превратить транзитный поток в туристический.

До конца года планируется расширить номерной фонд для путешественников на автомобилях: обновить существующие гостиницы и построить новые кемпинги, сообщает официальный портал правительства региона.

Первый заместитель губернатора Алексей Господарев подчеркнул, что необходимо использовать все возможности для трансформации транзитного потока машин в туристический трафик, и одним из эффективных инструментов для этого является господдержка малого и среднего бизнеса.

Развивать туристический потенциал Дона, стимулировать рост предпринимательских инициатив и проектов в сфере туризма поручил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Акцент будет сделан на автотуризме, который в 2025 году обеспечил 60% прироста турпотока по всей стране.

В прошлом году в Ростовской области поддержали 7 инвестпроектов вблизи М-4 «Дон» на общую сумму 78 миллионов рублей. Среди них — два новых кемпинга в Азовском районе и один в Каменском, туристско-информационный центр с кофейней, спортивный и познавательно-развлекательный комплекс в Аксайском районе, система навигации и малые архитектурные формы в Южном парке птиц «Малинки» в Красносулинском районе, а также новый некапитальный объект общественного питания «Кукуруза» в Тарасовском районе.

Кроме того, в 2025 году господдержку получили 27 инициативных проектов донского турбизнеса. Например, в глэмпинге «Синий яр» Усть-Донецкого района появилась гастрогостиная и новая костровая зона. «Кенгуру.Глэмпинг» в Красносулинском районе установил пожарную сигнализацию и систему видеонаблюдения. В придорожном гостиничном комплексе «Любополюшко» в Неклиновском районе обустроили игровую площадку для детей.

Фото: donland.ru

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