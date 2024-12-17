К новогодним праздникам в Таганроге запущены новые маршруты туристического трамвая

Туристические туры на ретро-трамвае Tatra стартовали в Таганроге в 2024 году и стали популярными среди жителей и гостей города.

«Маршрут туристического трамвая проходит преимущественно по исторической части Таганрога и имеет насыщенную программу, которая продолжает развиваться и обновляться благодаря партнерам проекта — туркомпаниями «Судаков Тревел» и «Anyticket», — рассказали в администрации города.

В преддверии Нового года запущены новые и дополнены имеющиеся тематические маршруты. В новогодних турах у посетителей будет возможность узнать удивительные истории и интересные факты о Таганроге, стать зрителем театрализованной новогодней программы, попробовать блюда времен великих императоров, а также спеть известные песни и прослушать классические мелодии в живом исполнении.

Какие маршруты и экскурсии ждут жителей и гостей приморского города?

Это «Трамвайные истории» — экскурсия с таинственным персонажем — каждые субботу и воскресенье.

21, 22 декабря, 6 января — для маленьких таганрожцев — экскурсия «Чебурашка и волшебный апельсин».

21 декабря можно прокатиться на «неВИННОМ трамвае» — узнать об истории донского виноделия и попробовать Цимлянские вина.

22, 29 и 30 декабря в путь отправится «Музыкальный трамвай с кавер-группой «Предел Роша». Музыканты сопровождают туристов в течение всей поездки.

29 декабря состоится еще одна экскурсия в музыкальном трамвае — вы проедете «По рельсам с музыкой».

29, 30 декабря, 12 января — экскурсия «Новогодние сюжеты в трамвайном буфете» — веселый праздник в кругу друзей.

5 января по центру города поедет «Гастрономический трамвай». Его пассажирам расскажут об особенностях таганрогской кухни и предложат 3 необычных блюда.

4, 5, 6 января — театрализованная экскурсия «Раневская — случайная попутчица» — узнаете о жизни нашей знаменитой землячки.

11 и 19 января предлагается путешествие в литературном трамвае с программой «Хотите — верьте, хотите — нет!».

18 и 26 января, 8 и 22 февраля пассажиров ждет «Звездный трамвай с Даниилом Топольским», во время путешествия в исполнении талантливого музыканта прозвучат классические и современные мелодии.

Все подробности и время проведения экскурсий можно узнать у организаторов — туристических компаний «Судаков Тревел» и «Anyticket».

Фото «Таганрогского трамвая»