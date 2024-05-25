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В Таганроге дан официальный старт работы туристического трамвая

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Сегодня, 25 мая, обновлённый ретро-вагон Tatra совершил первый раунд экскурсионных поездок по улицам Таганрога вместе с туристами. Во время туров профессиональные гиды рассказывали пассажирам необычного вагона истории о городе, его героях и знаковых местах.

Новости Таганрога

«Таганрогский трамвай» изначально был уникальным проектом, и сегодня этот статус вновь подтвердился. Теперь у нас появился новый экскурсионный формат. Отмечу, что далеко не все города России могут этим похвастаться. Мы очень рады, что удалось стартовать в начале турсезона. Надеемся, жители и гости города оценят новую возможность. А мы, со своей стороны, будем наблюдать за работой вагона и отзывами экскурсантов, —  отметил руководитель проекта «Таганрогский трамвай» Геннадий Курдюков.

Экскурсионный маршрут проходит от площади Восстания, через площадь Авиаторов, мимо Приморского парка, по исторической части центра города — улице Фрунзе. Длительность тура — 1 час, этого времени достаточно для того, чтобы насладиться самыми живописными видами города, узнавая при этом что-то новое. Также во время поездки гости смогут приобрести прохладительные напитки и полакомиться десертами популярного таганрогского кафе «Мадам Ку-Ку». Стоимость тура — 800 рублей с человека.

Планируется, что туры будут проходить по выходным в теплое время года. Узнать больше информации о программе и приобрести билеты на ближайшие даты можно у организаторов поездок — туркомпаний Sudakov.Travel и Anyticket, — рассказали в «Таганрогском трамвае».

Фото «Таганрогского трамвая»

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Таганрогская правда
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