К 100-летию Домика Чехова Таганрогский музей-заповедник проводит интернет-акцию

В нынешнем 2026 году исполняется 100 лет одному из первых чеховских музеев России – Домику Чехова. В честь юбилея коллектив Таганрогского музея-заповедника выступил с инициативой проведения интернет-акции #Про100Домик.

«Мемориальный музей «Домик Чехова» – наверное, самое посещаемое место в Таганроге, поэтому принять участие в акции смогут все желающие, кто хоть раз бывал в скромном музее по ул. Чехова, 69, где появился на свет будущий великий писатель», — рассказали в музее.

Достаточно будет разместить в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники фотографии, связанные с Домиком Чехова, снабдив их хэштегами #Про100Домик и #ЧеховскиеМузеиРоссии.

Подробные условия акции мы сообщим в день её начала — 15 июля 2026 года, в 122-ю годовщину памяти Антона Павловича Чехова.

На фото из архива Таганрогского музея-заповедника — дореволюционная почтовая открытка «Таганрог. №32. Домик А.П. Чехова» (1904-1917 гг.).