Глава следкома РФ взял под контроль случай массового отравления в донском кафе

Шестеро человек были госпитализированы после того, как съели продукцию в кафе «Бистро» города Азова.
Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под свой личный контроль процессуальную проверку по факту массового отравления в кафе «Бистро», расположенного в городе Азове Ростовской области.
Напомним, семеро человек после употребления в пищу кондитерских изделий азовского общепита отравились. Шестеро с острым гастроэнтеритом попали в больницу.
Отмечается, что в помещениях заведения были нарушены санитарно-эпидемиологические нормы, а также продавалась некачественная продукция Деятельность недобросовестного кафе в настоящее время приостановлена Роспотребнадзором.
Фото: Изображение от katemangostar на Freepik
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