Глава следкома РФ взял под контроль случай массового отравления в донском кафе

Шестеро человек были госпитализированы после того, как съели продукцию в кафе «Бистро» города Азова.

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под свой личный контроль процессуальную проверку по факту массового отравления в кафе «Бистро», расположенного в городе Азове Ростовской области.

Напомним, семеро человек после употребления в пищу кондитерских изделий азовского общепита отравились. Шестеро с острым гастроэнтеритом попали в больницу.

Отмечается, что в помещениях заведения были нарушены санитарно-эпидемиологические нормы, а также продавалась некачественная продукция Деятельность недобросовестного кафе в настоящее время приостановлена Роспотребнадзором.

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