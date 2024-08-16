Главная » Новости Ростовской области

Глава следкома РФ взял под контроль случай массового отравления в донском кафе

На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Шестеро человек были госпитализированы после того, как съели продукцию в кафе «Бистро» города Азова.

Новости Ростовской области

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под свой личный контроль процессуальную проверку по факту массового отравления в кафе «Бистро», расположенного в городе Азове Ростовской области.

Напомним, семеро человек после употребления в пищу кондитерских изделий азовского общепита отравились. Шестеро с острым гастроэнтеритом попали в больницу.

Отмечается, что в помещениях заведения были нарушены санитарно-эпидемиологические нормы, а также продавалась некачественная продукция Деятельность недобросовестного кафе в настоящее время приостановлена Роспотребнадзором.

Фото: Изображение от katemangostar на Freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru