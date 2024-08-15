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В Азове семь человек отравились продукцией местного кафе

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У семерых посетителей кафе «Бистро» в Азове зафиксирован острый гастроэнтерит. Шесть человек получают лечение в стационаре.

Новости Ростовской области

«В Азове зарегистрирован групповой случай заболевания острым гастроэнтеритом среди лиц, употреблявших кондитерские изделия предприятия общественного питания кафе «Бистро» ИП Лужкова И.Ю. расположенного по адресу: ул. Макаровского, д. 2А. Специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора в отношении ИП Лужкова И.Ю. незамедлительно организовано и проведено санитарно-эпидемиологическое расследование», — сообщили в ведомстве.

В ходе расследования на предприятии общепита выявлены грубые нарушения требований действующего законодательства. Среди них — нарушение поточности технологического процесса, использование продовольственного сырья без документов, отсутствие личных медицинских книжек у сотрудников и другие.

«В отношении индивидуального предпринимателя ИП Лужкова И.Ю. возбуждено административное делопроизводство по ст. 6.6 КоАП РФ, составлен протокол о временном запрете деятельности. Решением Азовского городского суда деятельность предприятия приостановлена на 40 суток», — уточнили в управлении Роспотребнадзора по Ростовской области.

По данным Минздрава РО, в лечебные учреждения Азова госпитализированы семь человек с кишечной инфекцией. В настоящее время стационарное лечение получают шесть пациентов, состояние которых оценивается как средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Один пациент уже выписан из лечебного учреждения.

Изображение от wirestock на Freepik

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Таганрогская правда
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