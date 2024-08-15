В Азове семь человек отравились продукцией местного кафе

У семерых посетителей кафе «Бистро» в Азове зафиксирован острый гастроэнтерит. Шесть человек получают лечение в стационаре.

«В Азове зарегистрирован групповой случай заболевания острым гастроэнтеритом среди лиц, употреблявших кондитерские изделия предприятия общественного питания кафе «Бистро» ИП Лужкова И.Ю. расположенного по адресу: ул. Макаровского, д. 2А. Специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора в отношении ИП Лужкова И.Ю. незамедлительно организовано и проведено санитарно-эпидемиологическое расследование», — сообщили в ведомстве.

В ходе расследования на предприятии общепита выявлены грубые нарушения требований действующего законодательства. Среди них — нарушение поточности технологического процесса, использование продовольственного сырья без документов, отсутствие личных медицинских книжек у сотрудников и другие.

«В отношении индивидуального предпринимателя ИП Лужкова И.Ю. возбуждено административное делопроизводство по ст. 6.6 КоАП РФ, составлен протокол о временном запрете деятельности. Решением Азовского городского суда деятельность предприятия приостановлена на 40 суток», — уточнили в управлении Роспотребнадзора по Ростовской области.

По данным Минздрава РО, в лечебные учреждения Азова госпитализированы семь человек с кишечной инфекцией. В настоящее время стационарное лечение получают шесть пациентов, состояние которых оценивается как средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Один пациент уже выписан из лечебного учреждения.

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