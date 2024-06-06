Глава администрации Таганрога встретился с членами семей погибших участников СВО

Встреча состоялась сегодня, 6 июня, в Шахматном павильоне парка культуры и отдыха имени М. Горького.

Вместе с коллегами, а также представителями различных социальных фондов провели встречу с членами семей погибших участников СВО. К общению также присоединились и социальные координаторы созданного год назад государственного фонда «Защитники Отечества». Подняли основные системные вопросы, с которыми сталкиваются семьи погибших военнослужащих, обсудили пути их решения, сообщил глава администрации Таганрога Андрей Фатеев в своем телеграм-канале.

Андрей Фатеев напомнил, что в Таганроге семьям погибших, а также участникам СВО предоставляются различные меры социальной поддержки, в том числе медицинское и санаторное обслуживание. Решаются вопросы трудоустройства и переобучения бойцов специальной военной операции. На особом контроле — дети участников СВО. Сейчас, во время летних каникул, ребят обеспечивают путевками в оздоровительные центры, организовываются различные досуговые мероприятия.

Семьи погибших героев должны ощущать нашу поддержку постоянно. Такие встречи и оказание помощи в решении проблем — это наш долг перед памятью каждого, кто отдал жизнь за будущее России, — отметил глава администрации.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области расширили категории граждан, получающих поддержку как члены семей участников СВО.

Фото: t.me/Fateev_A_E