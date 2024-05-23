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На Дону расширили категории граждан, получающих поддержку как члены семей участников СВО

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постановление, которое расширяет категории граждан, получающих поддержку в качестве членов семей участников специальной военной операции.

#СВО

Раньше отдельные региональные меры поддержки касались только семей военнослужащих, заключивших контракт в Ростовской области. Теперь это ограничение снято – льготы смогут получить жители Дона и их семьи независимо от места заключения контракта, сообщается на портале Правительства Ростовской области.

Это касается таких мер, как бесплатное горячее питание студентам, школьникам, бесплатное дополнительное образование, внеочередное зачисление в детские сады, освобождение от платы за присмотр и уход за ребенком в детсадах и других.

Напомним, на Дону предоставляется 38 мер поддержки участникам СВО и членам их семей. Ряд их был принят в конце 2023 года и вступил в силу с 1 января 2024 года – например, компенсация расходов на оплату коммунальных услуг.

Семьи участников в приоритетном порядке получают различные меры соцподдержки. Им компенсируются расходы на газификацию, они освобождены от уплаты транспортного и земельного налога. Вернувшимся со СВО оказывается содействие в поиске работы, — уточняется в сообщении.

Фото пресс-службы губернатора

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Таганрогская правда
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