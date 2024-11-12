Генпрокуратура России проверит данные о повышении цен на молоко

Накануне «Ведомости» сообщили о том, что крупнейший российский производитель молока — компания «Вимм-билль-данн» — уведомила торговые сети о повышении отпускных цен на молочную продукцию на 3,4%.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку по сведениям о повышении производителями цен на молоко.

«Проверка организована и проходит с привлечением ФАС, Минсельхоза и Минпромторга РФ. С учетом особой социальной значимости молочной продукции прокуроры дадут принципиальную оценку действиям хозяйствующих субъектов», — говорится в публикации официального Telegram-канала Генпрокуратуры.

Отмечается, что по выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования для пресечения необоснованного завышения цен и защиты прав граждан.

Добавим, что, по данным Ростовстата на 5 ноября 2024 года, в Ростовской области средняя цена за литр питьевого молока составляла 87,71 руб. Самое дешевое молоко продается в Шахтах — 78,98 руб. за литр, самое дорогое — в Таганроге — 84,99 руб. за литр.

Эксперты подорожание молока связывают с уменьшением его производства и перепрофилированием предприятий. Многие молкомбинаты перешли на выпуск сыра, так спрос на этот вид продукции растет.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области приостановили деятельность ИП, выпускавших фальсифицированную молочку.

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