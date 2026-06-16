Финансовая грамотность стала темой познавательной игры для детей из таганрогского эколагеря

Мероприятие, посвященное культуре обращения с деньгами, подготовили сотрудники чеховской библиотеки.

Сотрудники Центра правовой и экономической информации ЦГПБ имени А.П. Чехова провели для детей из экологического лагеря «Станции юных натуралистов» игру-викторину «Страна финансовых знаний». Мероприятие состоялось 16 июня и было направлено на развитие у ребят базовых навыков обращения с деньгами.

В ходе игры участники познакомились с основами финансовой грамотности, в частности с понятиями доходов и расходов в семье. Организаторы затронули темы экономических терминов, планирования семейного бюджета и принятия решений в сфере личных финансов.

Дети с большим интересом выполняли конкурсные задания: продолжали фразы, вспоминали пословицы и демонстрировали свою эрудицию в финансовых вопросах. По итогам викторины ребята пришли к выводу, что финансовая грамотность играет важную роль в будущем и независимости человека. Они отметили, что культура обращения с деньгами является частью общей культуры, и уже сейчас стоит задуматься о том, откуда берутся средства и как разумно ими распоряжаться.

Фото: ЦГПБ имени А.П.Чехова