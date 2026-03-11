Ежедневная аудитория сервиса MAX составляет 70 миллионов человек

Отечественный мессенджер МАХ преодолел важный рубеж в 100 миллионов зарегистрированных пользователей. По данным пресс-службы сервиса, его ежедневная аудитория достигает 70 миллионов человек.

Пользователи ежедневно отправляют более одного миллиарда сообщений и совершают 28 миллионов звонков. С момента запуска платформы на ней было отправлено 62 миллиарда сообщений, совершено свыше 3 миллиардов звонков и отправлено 470 миллионов видеокружков. Количество групповых чатов в приложении выросло до 25,5 миллионов.

Также в MAX создано 2,2 миллиона публичных и приватных каналов, которые ведут авторы, блогеры, обычные пользователи и компании.

Ранее мы рассказали, что жители Ростовской области могут записаться к врачу через мессенджер МАХ.

Иллюстрация: страница МАХ в ВК