Экстренное предупреждение из-за ветрового сгона воды объявили на Дону

Главное управление МЧС России по Ростовской области предупреждает о ветровом сгоне воды в устье Дона в ближайшие 2–4 часа и до конца 30 сентября.

Ветровой сгон также прогнозируется в течение 1 октября. Уровень воды у Азова может достигнуть критического значения.

«Ожидается возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с нарушениями в работе судоходства и портов, повреждением судов и их посадкой на мель», — предупреждает региональное чрезвычайное ведомство.

Жители региона могут столкнуться с серьёзными проблемами в обеспечении водой из-за перебоев, вызванных сгонами.

По прогнозам синоптиков, восточный ветер, угнавший воду, сменит направление ко 2 октября.

В случае необходимости спасатели рекомендуют обращаться по телефонам: с мобильного — «101», со стационарного — «01».

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области