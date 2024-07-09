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Экоактивисты Таганрога просят отдыхающих не складировать мусор на побережье Богудонии

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Несанкционированная свалка появилась в начале июля у одного из склонов рыбацкого поселка в Таганроге, возле железной бочки.

Город

«Уважаемые жители и гости города, если кто-то подумал, что эту бочку поставили мы специально для мусора — вы заблуждаетесь. К бочке мы не имеем отношения. Если увидите отдыхающих, оставляющих тут мусор, смело требуйте перестать так делать, ссылаясь на нас, — написали экоактивисты в городском паблике «Daily Bogudonia».

Следующий субботник волонтеры обещали провести 13 июля.

«Очаг уберём вместе с бочкой, чтобы соблазна у людей не было. Но не усугубляйте, пожалуйста», — попросили неравнодушные таганрожцы.

Отметим, что субботники и экологические акции на Богудонии проводятся регулярно силами волонтеров. Ребята убирают прибрежную зону, туристические тропы и склоны, восстанавливают лестницу, смотровую площадку.

Рыбацкий поселок Богудония в Таганроге давно стал одним из наиболее известных и популярных среди туристов. Здесь проходят тематические экскурсии, съемки художественных и документальных фильмов.

Фото: ВК «Daily Bogudonia».

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Богудония субботник Таганрогский залив экологи
Таганрогская правда
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