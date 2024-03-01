Таганрожцы приводят в порядок прибрежную зону на Богудонии

Очередная экологическая акция на Богудонии в Таганроге состоялась вчера, 29 февраля.

Участие в акции приняли волонтеры гостеприимства. Напомним, проект «Волонтеры гостеприимства» стартовал в Таганроге в апреле прошлого года. Он направлен на популяризацию волонтерского движения в сфере туризма и гостеприимства, предоставление возможности активным жителям города получить необходимые образовательные компетенции. Участники проекта неоднократно помогали в организации и проведении городских мероприятий туристической направленности.

29 февраля по инициативе городского туристического центра «Anyticket» была организована экологическая акция на Богудонии – микрорайоне, обладающим высоким туристическим потенциалом, ежегодно привлекающим на свою территорию множество заинтересованных гостей города.

При участии волонтеров гостеприимства — учащихся Таганрогского педагогического лицея студентов Таганрогского института имени А.П. Чехова — были очищены от мусора прибрежная зона микрорайона, тропы, ведущие к смотровым площадкам и туристически значимым объектам «Богудонии».

После работы все участники акции за чашкой чая с угощениями прослушали интересные истории и легенды о Таганроге и Богудонии, которые рассказала Наталья Бартенева — руководитель туроператорского отдела «Anyticket».