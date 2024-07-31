Двум жителям Ростовской области вынесен приговор за убийство

В Ростовской области суд вынес приговор двум жителям Боковского района, которые признаны виновными в убийстве и неправомерном завладении автомобилем, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

В ходе судебного заседания установлено, что в хуторе Верхнечирском фигуранты в состоянии алкогольного опьянения поссорились с 62-летним приятелем, нанесли ему множественные удары ногами и руками, а также обухом топора по голове и туловищу. От полученных телесных повреждений мужчина скончался. Чтобы скрыть преступление преступники спрятали тело в колодце, После этого один из злоумышленников отогнал автомобиль убитого на окраину хутора.

Приговором суда одному из фигурантов назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 2 года, второму – 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 2 года.

Ранее мы рассказали, что жительницу Дона сожитель вытолкнул из окна квартиры на третьем этаже.

Фото rostov.sledcom.ru