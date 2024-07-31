Главная » Новости Ростовской области

Двум жителям Ростовской области вынесен приговор за убийство

На чтение 1 мин Просмотров 24 Опубликовано

В Ростовской области суд вынес приговор двум жителям Боковского района, которые признаны виновными в убийстве и неправомерном завладении автомобилем, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Новости Ростовской области

В ходе судебного заседания установлено, что в хуторе Верхнечирском фигуранты в состоянии алкогольного опьянения поссорились с 62-летним приятелем, нанесли ему множественные удары ногами и руками, а также обухом топора по голове и туловищу. От полученных телесных повреждений мужчина скончался. Чтобы скрыть преступление преступники спрятали тело в колодце,  После этого один из злоумышленников отогнал автомобиль убитого на окраину хутора.

Приговором суда одному из фигурантов назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 2 года, второму – 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 2 года.

Ранее мы рассказали, что жительницу Дона сожитель вытолкнул из окна квартиры на третьем этаже.

Фото rostov.sledcom.ru  

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости происшествия Ростовская область убийство
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru