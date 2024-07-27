В Ростовской области 51-летний житель города Красный Сулин обвиняется в покушении на убийство своей 54-летней сожительницы, сообщает пресс-служба регионального Следкома.
Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения поссорился с женщиной. Он схватил ее за одежду и вытолкнул из окна квартиры, расположенной на третьем этаже жилого дома. В результате падения женщина получила телесные повреждения различной степени тяжести и была доставлена в больницу, где ей оказали квалифицированную медицинскую помощь.
Фигурант был задержан и помещен под стражу. Сейчас ему предъявлено обвинение и уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
Ранее мы рассказали, что житель Дона до смерти избил приятеля прямо на улице.
Фото rostov.sledcom.ru
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