В Ростовской области 51-летний житель города Красный Сулин обвиняется в покушении на убийство своей 54-летней сожительницы, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения поссорился с женщиной. Он схватил ее за одежду и вытолкнул из окна квартиры, расположенной на третьем этаже жилого дома. В результате падения женщина получила телесные повреждения различной степени тяжести и была доставлена в больницу, где ей оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Фигурант был задержан и помещен под стражу. Сейчас ему предъявлено обвинение и уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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