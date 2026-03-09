Главная » #В стране

Донские виноделы завоевали высшие награды на авторитетном конкурсе TERRAVINO-2026

Донские виноделы отличились на международном конкурсе TERRAVINO-2026, завоевав высшие награды и подтвердив растущий авторитет российского вина.

В соревновании, собравшем лучшие образцы со всего мира, участвовали 110 вин от 18 производителей из Ростовской области, Краснодарского края, Крыма и Дагестана, сообщает официальный портал донского правительства.

Верхнюю ступень пьедестала — награду Double Gold — получила винодельня «Ведерниковъ» за белое вино «Ассамбляж» урожая 2024 года. Это же предприятие добавило в свою коллекцию серебряную медаль за выдержанное красное вино «Резерв» 2021 года.

Еще одну серебряную награду завоевал винодельческий завод «Цимлянские вина» с красным выдержанным вином «ГРАНД Резерв Крепость Саркел Красностоп Золотовский» 2019 года.

«Успех на авторитетном конкурсе — яркое свидетельство неуклонного роста качества донской винодельческой продукции и её признания на международном уровне», — прокомментировала министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Анна Касьяненко.

По данным регионального Минсельхозпрода, общая площадь виноградников в Ростовской области сейчас достигает почти 1790 гектаров. В 2025 году новые посадки заняли 127 гектаров. Урожай винограда в прошлом году составил 9,385 тысячи тонн, что на 96% превысило показатели 2024 года. Производство вина на Дону за 2025 год выросло на 2%, достигнув почти 366 тысяч декалитров.

Ранее мы рассказывали о том, что продукция донских виноделов получила высокую оценку Роскачества.

