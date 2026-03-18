Донские медики диагностировали пациенту ишемию сердца по симптому изжоги

Врачи призывают пациентов сообщать обо всех симптомах для точной диагностики.

Своевременное упоминание о, казалось бы, незначительном симптоме помогло врачам диагностировать серьезное сердечное заболевание у 45-летнего пациента. Мужчина обратился в областной КДЦ «Здоровье» с жалобами на одышку и нестабильное давление.

При заполнении анкеты перед обследованием пациент отметил, что периодически принимает средства от изжоги, хотя изначально не считал такую информацию важной для кардиолога. Однако врач детально расспросил его об этом симптоме.

«Во время тредмил-теста — исследования сердца с физической нагрузкой и записью ЭКГ — на пике активности у мужчины вновь возникло ощущение изжоги. Параллельно аппаратура зафиксировала признаки ишемии миокарда, то есть недостаточного кровоснабжения сердечной мышцы», — сообщает на своих информационных ресурсах Минздрав Ростовской области.

Таким образом, так называемая «изжога» оказалась нетипичным проявлением ишемической болезни сердца. Специалисты напоминают, что это заболевание не всегда сопровождается классической болью за грудиной. Иногда его симптомами могут быть именно изжога, чувство кома в горле, боль в спине или сильная усталость без видимых причин.

В данном случае откровенность пациента позволила врачу связать два факта и поставить точный диагноз, что дало возможность немедленно начать правильное лечение.

Этот клинический случай лишний раз подтверждает, что на приеме у любого специалиста необходимо сообщать обо всех симптомах и принимаемых лекарствах, даже если они кажутся не связанными с основным заболеванием. Полная картина помогает медикам оказать помощь вовремя.

Фото: Минздрав РО