Главная » #Здоровье

Донские медики диагностировали пациенту ишемию сердца по симптому изжоги

На чтение 2 мин Просмотров 21 Опубликовано

Врачи призывают пациентов сообщать обо всех симптомах для точной диагностики.

Своевременное упоминание о, казалось бы, незначительном симптоме помогло врачам диагностировать серьезное сердечное заболевание у 45-летнего пациента. Мужчина обратился в областной КДЦ «Здоровье» с жалобами на одышку и нестабильное давление.

При заполнении анкеты перед обследованием пациент отметил, что периодически принимает средства от изжоги, хотя изначально не считал такую информацию важной для кардиолога. Однако врач детально расспросил его об этом симптоме.

«Во время тредмил-теста — исследования сердца с физической нагрузкой и записью ЭКГ — на пике активности у мужчины вновь возникло ощущение изжоги. Параллельно аппаратура зафиксировала признаки ишемии миокарда, то есть недостаточного кровоснабжения сердечной мышцы», — сообщает на своих информационных ресурсах Минздрав Ростовской области.

Таким образом, так называемая «изжога» оказалась нетипичным проявлением ишемической болезни сердца. Специалисты напоминают, что это заболевание не всегда сопровождается классической болью за грудиной. Иногда его симптомами могут быть именно изжога, чувство кома в горле, боль в спине или сильная усталость без видимых причин.

В данном случае откровенность пациента позволила врачу связать два факта и поставить точный диагноз, что дало возможность немедленно начать правильное лечение.

Этот клинический случай лишний раз подтверждает, что на приеме у любого специалиста необходимо сообщать обо всех симптомах и принимаемых лекарствах, даже если они кажутся не связанными с основным заболеванием. Полная картина помогает медикам оказать помощь вовремя.

Фото: Минздрав РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

здравоохранение клинический случай медики медицина Минздрав Ростовской области
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru