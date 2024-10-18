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Донские бренды получили на выставке «Золотая осень» 78 медалей

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На XXVI Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2024», проходившей в Москве, Ростовская область завоевала 78 медалей и заключила соглашений на 4,5 млрд рублей.

#В стране

Больше всего золотых наград — 41 — получили предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, сообщает портал правительства Дона. Есть среди них и рекордсмены. Так, 7 золотых наград — у АО «Цимлянские вина». По 5 золотых медалей получили ООО «Семикаракорский сыродельный комбинат», ООО «Колбасный завод «Донские традиции», ООО «Раймолпром Матвеево-Курганский».

«В этом году наш регион на главной аграрной выставке страны собрал достойный урожай наград. У донских участников — 51 золотая медаль, по 12 серебряных и бронзовых», — привел цифры заместитель губернатора — министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский.

Аграрные научные и образовательные организации Дона завоевали 10 золотых медалей, 7 серебряных и одну бронзовую.

Есть победы и у фермеров региона. В конкурсе «Лучшая семейная ферма» серебряную медаль получило фермерское хозяйство «Винодельня Молчанова». Проект «Агротуристический кластер «Био-Хутор Петровский» из Неклиновского района победил в I Всероссийском конкурсе агротуристических объектов «ТУРФЕРМА».

На выставке было подписано два инвестсоглашения на 4,5 млрд рублей — с агрокомбинатом «Южный» о модернизации тепличного комплекса в Неклиновском районе и с АО «Батайское» — о реализации проекта по строительству цеха по производству комбикормов.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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