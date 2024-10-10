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Энергоцентр для теплиц планируют построить под Таганрогом

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В модернизацию тепличного комплекса «Южный» в селе Вареновка под Таганрогом собираются вложить 3,7 млрд рублей, сообщает официальный портал донского правительства.

Новости Таганрога

Инвестпроектом предусмотрено строительство крупного энергоцентра. Изначально досветка была спроектирована только на площади, где выращивалась рассада. Чтобы повысить урожайность и работать круглогодично освещение необходимо усилить.

Инвестиционное соглашение о сотрудничестве между правительством Ростовской области и АО «Агрокомбинат «Южный» было подписано 9 октября на открывшейся XXVI Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2024» в Москве. Планируемый объем инвестиций в реализацию проекта составит 3,7 млрд рублей. Финансироваться проект будет за счет собственных и заемных средств. Предприятию выдали инвестиционный кредит 2,2 млрд рублей в рамках механизма льготного кредитования Минсельхоза России. Завершение модернизации тепличного комплекса запланировано на 2026 год.

«К лету 2025 года мы планируем все модернизировать и ввести в производство, – отметил гендиректор АО «Агрокомбинат «Южный» Азамат Текеев.

По его словам, следующий этап работ — увеличение площади производства. Ожидается, что после реализации проекта предприятие будет производить в три раза больше овощной продукции: не 4 тысячи тонн, как сейчас, а примерно 12 тысяч тонн.

Ранее мы рассказали, что таганрогскому НИИ связи исполнилось 63 года.

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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