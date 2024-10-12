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Агрохозяйство под Таганрогом вошло в число лучших российских турферм

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Проект развития сельского туризма «Агротуристический кластер «Био-Хутор Петровский» стал победителем первого Всероссийского конкурса агротуристических объектов «Турферма».

Новости Таганрога

Конкурс проводился среди объектов агротуризма, который в последние годы набирает популярность. На оценку жюри поступило более 120 заявок от фермерских хозяйств из 41 региона России, сообщает портал донского правительства.

В итоге конкурсное жюри определило 20 лучших проектов, их авторы получили сертификаты на двухдневный выезд в Тульскую область, где примут участие в деловой программе, специально разработанной для победителей конкурса.

Агротуристический кластер «Био-Хутор Петровский» располагается в хуторе Петровский Неклиновского района Ростовской области в 54 км от Таганрога. Семейная фермерская компания с 2010 года производит органическую продукцию: хлеб, цельнозерновую муку, хлопья, крупы, зерно, бобовые. Под органические культуры отведено 400 га. Здесь выращивается полба, спельта, овес, рожь, чечевица, горох, нут и другие.

«Фермерское хозяйство Натальи Щепетьевой первым в Ростовской области внедряет стандарты органического земледелия под торговой маркой «Био-Хутор Петровский» и первым получило грант «Агротуризм», — отмечается в сообщении.

Также «Био-Хутор Петровский» выступает инициатором областного фестиваля сельского туризма и органической продукции «Хутор Фест», который проходит в Ростовской области уже четвертый год подряд.

В апреле 2024 года фермерское хозяйство из Неклиновского района вошло в число победителей III Национального органического конкурса. Церемония награждения проходила на ВДНХ в рамках выставки «Россия».

Фото: donland.ru

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Вольный Дон сельское хозяйство туризм Ростовская область
Таганрогская правда
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