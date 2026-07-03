Для нового корпуса БСМП Таганрога целенаправленно готовят врачебные кадры

В Ростовской области началось распределение ординаторов, завершающих обучение в этом году, по медицинским учреждениям региона, в том числе – в БСМП Таганрога.

2 июля в РостГМУ прошла встреча министра здравоохранения области Наири Варданяна с выпускниками ординатуры, информирует официальный портал донского правительства. Встреча прошла по поручению губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря и в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», который, в частности, направлен на укрепление кадрового потенциала регионального здравоохранения.

В 2026 году обучение заканчивают более 600 молодых специалистов. Это уже дипломированные врачи, которые в ближайшее время начнут самостоятельную работу в больницах и поликлиниках области. Главной темой разговора стало обеспечение кадрами государственных медучреждений Дона.

В ходе мероприятия 46 ординаторов уже получили направления в лечебные учреждения городов и районов Дона. В территории придут востребованные узкопрофильные специалисты: анестезиологи-реаниматологи, неврологи, кардиологи, хирурги, педиатры, рентгенологи, травматологи и оториноларингологи.

Особое внимание уделили Таганрогу, где строится новый корпус городской больницы скорой медицинской помощи. Для будущего современного медучреждения уже сейчас готовят профессиональные кадры. Подбор специалистов проходит целенаправленно, с учётом специфики каждой должности, назначения подразделений и поэтапности ввода мощностей.

«Для нас крайне важно не просто закрыть вакансию, но и создать молодым специалистам условия для долгосрочного трудоустройства. Работа в городских и районных подразделениях открывает уникальные перспективы для быстрого карьерного роста, а также предусматривает значительные меры государственной поддержки. Вопросы обеспечения жильем и предоставления единовременных компенсаций находятся под особым вниманием нашего ведомства», — подчеркнул Наири Варданян.

Отмечается, что взаимодействие с будущими врачами не ограничивается одной встречей. Для персонального сопровождения каждого выпускника при трудоустройстве открытые диалоги с ординаторами будут продолжаться в течение всего месяца.

Добавим, что строительство нового лечебно-диагностического корпуса БСМП Таганрога идет с заметным опережением графика. Первый этап масштабного проекта реконструкции главной городской больницы строители намерены завершить к 2029 году.

Фото Анатолия Ивашова