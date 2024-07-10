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Центральный автовокзал Ростова открывает прямые рейсы в Грузию и новые регионы

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Первый международный рейс стартует с Центрального автовокзала Ростова в Батуми 15 июля.

Новости Ростовской области

Комфортабельные автобусы будут отправляться в Грузию ежедневно и следовать по маршруту: Ростов-на-Дону-Тбилиси-Кутаиси-Батуми. Отправление в 12 часов. Время в пути сутки. Стоимость билета 12600 рублей, сообщается на сайте «Центробуса».

Также с 15 июля с Центрального автовокзала будут ходить автобусные рейсы по маршрутам: Ростов-на-Дону-Донецк (ДНР, время в пути 4 часа, стоимость билета 1785 рублей) и Ростов-на-Дону-Мариуполь (время в пути 4 часа, стоимость билета 1575 рублей).

Сейчас с Центрального автовокзала Ростова, который в тестовом режиме открылся 27 июня, можно отправиться в Новочеркасск, Волгодонск, Шахты, Багаевскую, Персиановский, Арпачин, Заветное, Зимовники, Ёлкин, Буденновскую, Селивановскую.

«В течение трех месяцев будут запущены межрегиональные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Владикавказ, Грозный, Волгоград, Астрахань, Крым», — сообщал ранее донской Минтранс.

Отметим, что открытие Центрального автовокзала никак не повлияло на работу Главного и Пригородного автовокзалов донской столицы — они функционируют в прежнем режиме.

Фото centrobus.ru

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Таганрогская правда
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