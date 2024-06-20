27 июня в Ростове-на-Дону откроют автовокзал «Центральный»

Первое время новый автовокзал будет работать в техническом режиме — откроют две из пяти секций. 20 июня на объекте завершаются отделочные работы.

«27 июня в эксплуатацию сдадут транзитную зону и зону свободного доступа автовокзала. На внешней территории — перроны прибытия и отправления, зону отстоя транспорта», — рассказали в донском правительстве.

На первом этаже автовокзала частично запустят досмотровое оборудование, кассы. Будут работать камера хранения, стойка информации, интерактивные навигационные панели, санитарные комнаты. А в зале ожидания — небольшое кафе и комната матери и ребенка.

Для удобства пассажиров работы по благоустройству помещений автовокзала, прилегающей территории и организации оставшегося пространства здания будут вестись в ночное время суток — до сентября 2024 года.

«27 июня предполагается технический запуск, необходимый для отладки технологических процессов. Но мы уже готовы принимать пассажиров. Скоро на территории автовокзала появятся зоны общественного питания. Через некоторое время — капсульный отель. Предстоит еще много работы до сентября, ее разобьют на этапы, — рассказала директор АО «Центральный автовокзал» Алена Беликова.

Первые рейсы с площадки нового транспортного узла отправятся в Новочеркасск, Шахты, Заветное, Зимовники, Волгодонск.

«До конца года на автовокзал «Центральный» переведут порядка 47 маршрутов. Также планируется запуск межрегиональных маршрутов, в том числе в новые территории России», — пояснила заместитель министра транспорта Ростовской области Инна Володина.

Ранее губернатор Василий Голубев сообщал, что до конца 2024 года необходимо завершить проектирование четырех дорожных объектов, которые обеспечат дополнительные комфортные и безопасные подъезды к новому автовокзалу, в том числе эстакаду через проспект Шолохова. Пока же для подъезда к вокзалу со стороны въезда в город оборудуется специальная выделенная полоса.

Автовокзал «Центральный» построен в донской столице на месте старого аэропорта.

Фото donland.ru