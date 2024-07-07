В Сети распространяется информация о закрытии автовокзалов в Ростове

Компания «Донавто» на своих информационных ресурсах предупредила, что эта информация не соответствует действительности.

«В Сети распространяются сведения о закрытии или приостановлении работ Главного и Пригородного автовокзалов в Ростове-на-Дону. Хотим сообщить, что данная информация ложная. Вокзалы работают в обычном режиме и производят расширение маршрутной сети», — говорится в заявлении «Донавто».

Отмечается, что рейсы выполняются ежедневно в обоих направлениях (туда и обратно) в Волгодонск, Новочеркасск, Шахты, Семикаракорск, Таганрог, Зимовники, другие города Ростовской области, а также по межрегиональным и международным направлениям.

Все рейсы отправляются и прибывают по расписанию.

Напомним, 27 июня в тестовом режиме в Ростове начал принимать пассажиров Центральный автовокзал. Но его открытие никак не влияет на работу других автовокзалов донской столицы.

«Центральный автовокзал находится в непосредственной близости к федеральным автомобильным дорогам «М-4 Дон» и «А 135», а также к Северному обходу Ростова-на-Дону. Открытие этого автовокзала позволит развить сеть автомобильных перевозок, используя транзитный потенциал Ростовской области», — уточняет донской Минтранс.

Фото: ВК «Автовокзалы Ростовской области»