Главная » Новости Ростовской области

В Сети распространяется информация о закрытии автовокзалов в Ростове

На чтение 1 мин Просмотров 26 Опубликовано

Компания «Донавто» на своих информационных ресурсах предупредила, что эта информация не соответствует действительности.

Новости Ростовской области

«В Сети распространяются сведения о закрытии или приостановлении работ Главного и Пригородного автовокзалов в Ростове-на-Дону. Хотим сообщить, что данная информация ложная. Вокзалы работают в обычном режиме и производят расширение маршрутной сети», — говорится в заявлении «Донавто».

Отмечается, что рейсы выполняются ежедневно в обоих направлениях (туда и обратно) в Волгодонск, Новочеркасск, Шахты, Семикаракорск, Таганрог, Зимовники, другие города Ростовской области, а также по межрегиональным и международным направлениям.

Все рейсы отправляются и прибывают по расписанию.

Напомним, 27 июня в тестовом режиме в Ростове начал принимать пассажиров Центральный автовокзал. Но его открытие никак не влияет на работу других автовокзалов донской столицы.

«Центральный автовокзал находится в непосредственной близости к федеральным автомобильным дорогам «М-4 Дон» и «А 135», а также к Северному обходу Ростова-на-Дону. Открытие этого автовокзала позволит развить сеть автомобильных перевозок, используя транзитный потенциал Ростовской области», — уточняет донской Минтранс.

Фото: ВК «Автовокзалы Ростовской области»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

автовокзал Ростовская область фейки
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru