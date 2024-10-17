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БСМП Таганрога получила новые автомобили скорой помощи

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В БСМП Таганрога поступили два новых автомобиля скорой медицинской помощи класса В, сообщает Минздрав Ростовской области.

Новости Таганрога

Автомобили укомплектованы всем необходимым оборудованием для решения комплексных задач: доставки больного до медучреждения, контроля его состояния и оказания при необходимости медицинской помощи до госпитализации.

До конца 2024 года БСМП Таганрога получит 14 таких автомобилей.

«Все автомобили скорой помощи приобретаются за счет средств областного бюджета в рамках программы «Развитие здравоохранения Ростовской области», — уточнили в Минздраве.

Напомним, в сентябре 2024 года современное оборудование получила детская городская больница Таганрога. В отделении эндоскопии начал работать новейший видеоэндоскопический комплекс. Модель с большим экраном и картинка высокого качества позволяют определить заболевание и поставить точный диагноз. Аппарат необходим при диагностике предраковых и онкозаболеваний у детей и взрослых.

Фото: Telegram-канал Минздрава Ростовской области

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БСМП здравоохранение медицина Минздрав Ростовской области Таганрог
Таганрогская правда
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