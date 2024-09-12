Медучреждения Ростовской области оснащают новым оборудованием

Обновление материально-технической базы лечебных учреждений идёт по всему региону.

За 8 месяцев 2024 года в лечебные учреждения Ростовской области поставлено более 6000 единиц оборудования. Всего же в течение года планируется поставить почти 7000 единиц на сумму более 8,7 млрд рублей, сообщается на портале правительства региона.

«В прошлом году поставлено 3816 единиц оборудования, в нынешнем планируется поставка 6990 единиц. Работа в этом направлении будет продолжена и в следующем году, — отметил министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев.

Минздрав Ростовской области проводит ежемесячный мониторинг эффективности использования тяжёлого медицинского оборудования. Только за последние два года выполнена передача 261 единицы медицинского оборудования между подведомственными государственными учреждениями.

В настоящее время из простоя выведены видеогастроскоп в Ростовской областной клинической больнице, универсальная рентгенологическая система в Каменском районе, рентгенографический аппарат в Новошахтинске. Также введен в эксплуатацию ангиографический комплекс в Белой Калитве.

Современное оборудование получила детская городская больница Таганрога. В отделении эндоскопии теперь есть новейший видеоэндоскопический комплекс, содержащий четыре гастроскопа и колоноскопа. Модель с большим экраном и картинка высокого качества позволяют определить заболевание и поставить точный диагноз. Аппарат необходим при диагностике предраковых и онкозаболеваний у детей и взрослых.

«Такой масштабной закупки медтехники не было уже давно, — подчеркнул главврач таганрогской детской больницы Сергей Тимофеев. – И новое оборудование продолжает поступать».

Обновление материально-технической базы лечебных учреждений идёт по всей Ростовской области. В текущем году планируется введение в строй тяжёлого оборудования в центральной районной больнице в Кагальницком районе, а также завершение капитальных ремонтов зданий городской поликлиники № 1 в Таганроге, городской поликлиники № 5 в Ростове-на-Дону.

Фото: donland.ru